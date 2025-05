Огромен успех за Юлиан Костов! Стана първият българин, който...

Юлиан Костов обяви чрез пост в социалните мрежи, че ще участва в пиесата Till The Stars Come Down.

Постановката е оригинална продукция на National Theatre и е написала от Бет Стийл. Премиерата си прави в началото на 2024 г. и бързо печели много положителни отзиви. Дори бива номинирана за Най-добра нова пиеса за наградите Olivier Awards, пише WhatsOnStage, предава lifestyle.bg.

Ето защо това лято тя ще бъде поставена и на сцената на Theatre Royal Haymarket, а Юлиан Костов ще влезе в една от главните роли. Това го прави първият българин, който ще играе в продукция на National Theatre в Лондон.

Действието в Till The Stars Come Down се развива по време на горещата лятна сватба на Марек (Костов) и Силвия (Шиниъд Матюс) в Източен Мидландс, Англия. Пиесата разглежда какво се случва в една общност, в която има предимно хора от Източна Европа, които са емигрирали, за да търсят по-дибър живот.

Конкретно в този случай Марек, персонажът на Юлиан Костов, ще бъде поляк. "Четях пиесата за прослушването. Има толкова много добре развити герои и се смях през цялото време, напрежението нарастваше, а после, последните две страници, ги четях, без да си поема дъх", казва актьорът пред информационната агенция PA, цитиран от London Evening Standard.

"И тогава дойде последното изречение, прочетох последната дума и започнах да плача, докато гледах страницата, и си помислих: "Това е може би едно от най-хубавите произведения, които съм чел някога. Накрая е толкова сърцераздирателно, че бях просто разтърсен и съкрушен и си помислих: "Трябва да бъда част от това", казва още Юлиан Костов.

Till The Stars Come Down ще се играе от 1 юли до 27 септември, а билетите вече са в продажба.

