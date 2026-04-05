Юлиан Костов с неочаквано разкритие за Мария Бакалова

Актьорът и тв водещ Юлиан Костов направи любопитни разкрития за първите стъпки на Мария Бакалова към международната сцена.

В ефира на Нова телевизия той разказа за момент от кастинга за "Борат 2", когато Бакалова все още не е знаела в какъв проект участва и е трябвало да пътува до Лондон за проби.

"Да, бяхме на "Zoom" разговор. Аз бях в Лондон и помагах за кастинга. Тя направи запис от вкъщи и в един момент трябваше да дойде за живи проби с някакъв човек. Дори не знаехме за какъв филм става дума - само, че е на "Уорнър Брос", разказа Костов пред Лора Крумова в предаването "На фокус" по Нова тв.

Той обясни, че Бакалова е била силно притеснена, тъй като никога не е пътувала сама извън България и тъкмо е била завършила НАТФИЗ.

"Мария ми звънеше и плачеше точно преди да замине. Аз ѝ обяснявах, че ще я посрещна и ще я заведа до мястото, но тя искаше да ѝ кажа, че не се занимавам с такива неща", спомня си той.

По думите му актрисата дори се е страхувала да не попадне в схема за трафик на хора.

"Попитах я защо мисли така, а тя ми каза: "Такива неща не се случват на хора като нас". Тогава и аз станах емоционален и ревнах", допълни Костов.

Той разкри и още по-изненадващ детайл - майката на Бакалова е записала разговора им, за всеки случай.

В крайна сметка всичко приключва успешно, а историята днес звучи като част от пътя към големия пробив на Мария Бакалова в Холивуд.

