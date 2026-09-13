Преводачът на Ванга с потресаващи разкрития!
Издава и една общо взето публична тайна
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Издава и една общо взето публична тайна
Експертът беше плътно зад американския президент на срещата му с Бойко Борисов в Белия дом преди години
Говори проф. Йонко Мермерски
Той ще се основава на изкуствен интелект и ще превежда на до 100 езика
През последните години е бил психически смазан от влошаващите се връзки на Москва с Киев
Това стана по време на пресконференцията му с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган
Просто са взети превантивни мерки на най-високо ниво
Преводачката от скандинавски езици Ева Кънева получи наградата "Преводач на годината от норвежки език". Отличието е държавно. Присъжда се на всеки две...
Адриан Лазаровски се блъснал с беемвето си челно в камион Наричат го "тъмния принц на хорър литературата в България". Той е идеалният преводач на май...
София. Агенцията за бежанците търси преводачи. заради нарастващия трафик от бежанци към България. За нуждите на службата се търсят хора, които владеят...