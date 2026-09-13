Прочутата актриса и танцьорка Сондра Ли отлетя на 97 години
Става звезда с ролите си на Бродуей в „Питър Пан“ и „Здравей, Доли!“
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Става звезда с ролите си на Бродуей в „Питър Пан“ и „Здравей, Доли!“
Актьорът влиза в нова игрална версия на класиката „Питър Пан“
Евър ще тръгне по стъпките на звездната си майка и ще участва в новия „Питър Пан“
Синдромът на Питър Пан се наблюдава при мъже между 14 и 50 години и се окачествява със страх от порастване
Бисерка Колевска е режисьорът на зрелището, в което актьорите дори летятМюзикълът за непорасналия палавник и капитан Кук за първи път влиза в бг афиша...
Първият трейлър на приказката за Питър Пан е вече факт. Филмът с участието на Хю Джакмън и модела Кара Делевин по историята на Джеймс Бари ще ни покаж...
Джакмън ще играе злия капитан Черната брада
Наскоро Уорнър Брос обяви плановете си да направи нова екранизация на историята на Питър Пан с игралния филм "Пан". Вече е ясно, че от студиото прего...