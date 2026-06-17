Страховита прогноза за времето! Невиждани рекорди до дни

Европа е на прага на нова гореща вълна, която ще донесе температури значително над климатичните норми за средата на юни. След сравнително прохладното начало на месеца в много райони на континента, прогнозните модели показват бърз преход към трайно по-топло време през следващите дни, пише "Метео Балканс".

Според актуалните прогнози, температурите ще се повишат чувствително в Западна, Централна и Южна Европа. Причината е формирането на обширен антициклон, който ще осигури стабилна атмосфера, продължително слънчево греене, слаби ветрове и минимална облачност.

Допълнително затопляне ще бъде подпомогнато от пренос на много топъл въздух от Северна Африка и Иберийския полуостров. Горещата въздушна маса постепенно ще обхване Франция, Германия, Белгия, Нидерландия, Италия, Чехия и редица съседни държави.

През втората половина на следващата седмица максималните температури в голяма част от Централна Европа се очаква да надхвърлят 30°C. Най-горещо ще бъде в Испания, Португалия, Франция и Италия, където на места термометрите могат да покажат между 36 и 38°C.

В някои райони прогнозните стойности са с повече от 10°C над обичайните за този период от годината. Това превръща предстоящото затопляне в едно от най-сериозните горещи събития от началото на лятото.

Настоящата ситуация идва само няколко седмици след необичайно ранната майска гореща вълна, която засегна части от Западна Европа. Метеоролозите ще следят внимателно развитието на процесите, тъй като не е изключено в отделни региони да бъдат доближени или дори подобрени местни температурни рекорди за месец юни.

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