Голяма новина за Любо Пенев. Връща се
Потвърждение дойде от собственика на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов
Следете всички новини, анализи и коментари за "локо" (Сф). Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Потвърждение дойде от собственика на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов
Варненци са на второто място с една точка пред "армейците"
Без ясен план школите не работят, смята шефът на "Локо" (СФ) ЦСКА трябваше да започнат с нас на чисто, смята Иван Василев Президентът на "Локомотив"...
"Локо" (Сф) също трябва да се върне в елита, освен "Литекс" и ЦСКА. Това обяви селекционерът Ивайло Петев. Както е известно, БФС отсвири "железничарит...
Срамно е, ревнаха фенове и собственик Проектът за нов формат на първенството май има само една цел - как да се върне там ЦСКА по втория начин. Това с...
Феновете на "Локо" (Сф) изпратиха подобаващо своите любимци. Около 80 фенове се събраха вчера на стадиона в "Надежда", за да благодарят на играчите. Ф...
Президентът на "Локо" (Сф) още не е решил дали остава в "Надежда". Босът щe каже тежката дума в следващите дни. Вероятно то ще е основано на това дали...