Райско село с язовир и планина става имотен диамант. Диша във врата на Панчарево
На крачка от София се ражда новия квартал на богатите
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На крачка от София се ражда новия квартал на богатите
Журналист разказва уникалната история
Теа Щърбанова спечели при дамите
Нощно шоу във водите на язовир Искър
До кота преливник на язовир Искър остават 3,38 метра, се казва в официално съобщение на министерството на околната среда и водите (МОСВ). Ведомството...
Нивото на водата в язовир Искър е 10 см под преливниците, в същото състояние е и водното огледало на ВЕЦ „Пасарел". Тревожната новина съобщи зам.-дире...
София. Земен трус с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България. Това съобщиха от Геофизичния институт на БАН, цитиран...