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Крият прегледа на Ана-Мария

Крият прегледа на Ана-Мария

София. 13-годишното дете аутист Ана-Мария бе прегледано под пълна упойка в "Пирогов". Разследващи, лекари и родители обаче запазиха в тайна какво пока...

16 октомври | 18:25
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