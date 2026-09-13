Съдът в Атина призна полицаи за виновни-изнасилили 19-годишна
Очакват се наказанията
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Очакват се наказанията
Имало секс, горяли прилепи на клада в Мексико
Освен присъдата, която го очаква, му е забранено да използва социални мрежи
59-годишната Тара Рийд се появи в интервю за медията „Спутник“
Не ме дразнят нападките и публичното мнение, признава култовият режисьор
Поредната жена твърди, че продуцентът упражнил сексуална агресия върху нея
Бивши ученички на актьора го обвиняват във всички земни грехове
Мадона наруши мълчанието си за обвиненията срещу Джексън в сексуално посегателство над малолетни
Големият актьор отрече обвиненията срещу него
Бившата му асистентка твърди, че кинаджията прилага схема на сексуално посегателство
Звездите заедно преодолели атаката на #MeToo
Актьорът Бил Козби трябва да бъде съден за сексуално посегателство, извършено преди 13 години, постанови съдът в Пенсилвания. Той може да получи до 10...
Бивш бодигард е завел дело за сексуално посегателство срещу Елтън Джон. Искът е подаден в Лос Анджелис. Според документи бившият охранител Джефри Уени...
Топмоделът Кристина Милева, която някога беше голямата любов на Деян Донков
София. 13-годишното дете аутист Ана-Мария бе прегледано под пълна упойка в "Пирогов". Разследващи, лекари и родители обаче запазиха в тайна какво пока...
Рим. Папа Франциск ще създаде специална комисия, която ще се бори срещу сексуалното посегателство над деца в католическата църква, предаде BBC. "Свет...