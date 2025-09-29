Голяма бъркотия в Гърция заради лошо време

Развалилото се време в Гърция доведе до анулирани полети от островите.

Пелопонес и островите в Йонийско море са силно засегнати от проливни дъждове. Голяма част от пътната врежа на островите е наводнена. Пътува се по обходни достъпни за шофиране маршрути. Пътна полиция препоръчва да се избягва пътуване, а при необходимост да се шофира много внимателно.

Много е сериозна ситуацията на остров Закинтос.

Там има пълна забрана за влизане на хора в морето. Временно е затворено летището на островите Кефалоня и на Закинтос поради слаба видимост. Анулираха полети. Десетки туристи са на летищата.

Очаква се да се прекрати и движението на част от фериботите от съображение за сигурност.

В Северна Гърция също вали силен дъжд, но засега няма проблеми с трафика.

В Атина дъждовете се засилват, което предполага задръствания и опашки от автомобили, предупреждава пътна полиция и препоръчва да се използва метрото, съобщава БНР.

