В Северна Гърция е страшно. Предупреждение от властите

Предупреждението е в сила от снощи до обедните часове днес

03 окт 25 | 8:34

Иван Ангелов

Предупреждение за интензивни валежи и бури издадоха властите към жителите на гръцката област Централна Македония чрез телефона за спешни повиквания 112, съобщи АНА-МПА.

Опасни атмосферни явления се очакват в районите на Солун, Серес и Халкидическия полуостров.

Предупреждението е в сила от снощи до обедните часове днес.

В момента вали в много райони на гръцка Македония и Тракия. Засега по сведения на противопожарните служби не са регистрирани сериозни проблеми.

Иван Ангелов

