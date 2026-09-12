Само 3 кораба и 1 мечта. Денят, в който Колумб промени света завинаги
Никога не разбира, че е открил непознат за европейците континент
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Никога не разбира, че е открил непознат за европейците континент
Гробница в Севиля и генетични данни насочват към рода Сотомайор
Дневниците на тамплиерите ли са помогнали на мореплавателя да стигне до Новия свят?
Автомобил се преобърна на столичния булевард "Христофор Колумб", информира Нова телевизия. Причината за инцидента е засичане от друг автомобил. В оп...
Америка е открита от мюсюлмани, а не от Христофор Колумб. Това разкритие направи турският президент Реджеп Тайип Ердоган на първата среща на високо ра...
Повече от пет века след като флагманският кораб на Христофор Колумб, "Санта Мария", е корабокруширал в Карибския басейн, археолози смятат, че може би...