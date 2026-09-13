Свещеници предупредиха: Завистта е най-разрушителната болест за човешката душа
В беседата беше подчертано, че тази страст представлява отрицание на живота
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В беседата беше подчертано, че тази страст представлява отрицание на живота
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Николай Стефанов е роден през 1978 г. във Велико Търново. В продължение на 2 г. учи философия във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", преди да продължи обр...
Хасково. В центъра на Хасково вече се издига още един нов интересен паметник. Той е дело на Господин Тенев и е паметник на Завистта, изобразяващ митол...
Хасково. След най-високата в света статуя на Богородица, вписана в книгата „Гинес", Хасково е с втори уникален за света паметник - на завистта. Бронзо...