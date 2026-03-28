Искра Михайлова и Станислав Анастасов със знакови срещи в САЩ

Знакови срещи в САЩ имаха заместник-председателите на ДПС Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов. За трети пореден ден те представиха ДПС и дългосрочната програма на партията в редица работни срещи с панелисти от CPAC, който тази година се провежда в Далас, Тексас. Темите на разговорите бяха сигурност, международни отношения, цените на горивата и енергийната сигурност, нуждата от мир и ролята на всеки гражданин в защитата на демокрацията и правовия ред.

Денят беше посветен и на координация между държавите за изкореняване на мрежите за нерегламентирано влияние на Джордж и Александър Сорос и вредата, която те са нанесли на свободата и демокрацията.

Стив Банън се обърна към всички участници в конференцията с вдъхновяващия призив „хората над всичко!“.

Специална сесия на конференцията беше посветена на паметта на Чарли Кърк и делото му.

