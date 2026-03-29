ДПС със серия работни срещи на най-голямата консервативна конференция CPAC

Последния ден на най-голямата консервативна конференция CPAC U.S.A. Dallas 2026 събра консервативни лидери от целия свят с цел тясно сътрудничество и координация на консервативни партии и движения. „Само съхранението на националните и традиционни политики правят държавите ни силни и свободни и поставят хората на първо място“, каза новоизбраният президент на Полша Карол Невроцки пред препълнената зала, която го аплодира на крака.

Делегацията на ДПС изпратена от председателя Делян Пеевски, в състав заместник-председателите на ДПС Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов, в работни срещи с редица държавни секретари, сенатори, конгресмени, и международни гости запозна партньорите на ДПС със ситуацията в България и борбата на ДПС за разобличаване на мрежите на Джордж и Александър Сорос и чуждите за България либерални политики, които те налагат и подкопават устоите на традиционното българско общество.

Искра Михалова-Копарова беше панелист в работната закуска на жените в CPAC с домакин Мерседес Шлап – оглавяваща стратегическите комуникации на Белия дом в адмистрациите на президентите Джордж Буш-младши и Доналд Тръмп. Заместник-председателят Михайлова-Копарова представи пред участничките кампанията на ДПС „Вяра и семейство“.

Новият президент на Полша Карол Невроцки проведе работен разговор с делегацията на ДПС и пожела успех на ДПС на предстоящите парламентарни избори на 19-ти април.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com