Тежък удар за Меган Маркъл

Шоуто по Нетфликс на Меган Маркъл няма да се завърне за трети сезон. Това твърдят източници, пише Daily Mail.

Херцогинята на Съсекс дебютира в предаването „С любов, Меган“ през март, предлагайки съвети за начин на живот от наетото имение за 5 милиона паунда близо до дома си в Монтесито.

Но вътрешни хора вече са съобщили на Page Six, че любимият проект на 44-годишната актриса няма да бъде подновен - след като херцогинята го нарече „много работа“.

Един вътрешен човек твърди: „Няма да се завръща като сериал. Водиха се разговори за празнични специални предложения, но все още няма нищо в процес на разработка.“

Друг източник каза: „Хората ще видят подобни кулинарни и занаятчийски занимания в социалните мрежи на Меган за марката, но по-кратки.“

Вътрешни хора обясниха, че Меган ще се концентрира върху изграждането на своята лайфстайл марка „As Ever“.

След пускането си на пазара, „С любов, Меган“ бързо беше атакуван от рецензенти, които го определиха като „безсрамно запълване на начина на живот“ с „осезаемо отчаяние“.

Според официалния доклад за ангажираността на стриймъра, сериалът се класира на 383-то място сред всички продукции на Netflix, с 5,3 милиона гледания по целия свят през първата половина на 2025 г.

В уебсайта за обобщаване на рецензии Rotten Tomatoes, книгата получи общ рейтинг на одобрение от 23%.

В шоуто към Меган се присъединиха топ готвачи, сред които Хосе Андрес, Рой Чой и Алис Уотърс, както и някои от най-близките ѝ приятелки като Криси Тейгън, Минди Калинг - и майка ѝ Дория Рагланд.

Херцогинята разказа открито за любовната си история с принц Хари по време на втори сезон, който излезе миналия август, а също така говори за семейството си със знаменитостите гости на шоуто.

Тя разкри, че Хари е казал пръв думата с „Л“ и добави, че наистина е разбрала, че се влюбва в Хари, когото нарича „Х“, на третата им среща, която е била сафари пътуване до Ботсвана.

Шоуто на Netflix е заснето в нает дом в Монтесито, близо до имението на семейство Съсекс.

Въпреки че принц Хари и децата им Арчи, на шест години, и Лилибет, на четири години, дойдоха да гледат снимките в продължение на няколко дни, никой от тях не участва лично в шоуто.

Принц Хари се появи мимолетно в последния епизод на първи сезон.

В интервю за People през март Меган заяви, че е решила да не снима в дома им в Монтесито, за да „защити [безопасното убежище на семейството си].

Netflix заяви, че „Хари и Меган“, който излезе през декември 2022 г., е постигнал огромен успех с общо 23,4 милиона гледания, което го прави най-гледаният документален филм през първите си четири дни и достига до английската класация Топ 10 на телевизионните продукции в 85 държави.

Но „С любов“ Меган не успя да пробие в топ 10 на програмите на Netflix - или дори в топ 300.

Въпреки това, херцогинята каза по това време: „Горди сме да разширим партньорството си с Netflix и да разширим съвместната си работа, за да включим марката As ever.“

„Със съпруга ми се чувстваме вдъхновени от нашите партньори, които работят в тясно сътрудничество с нас и нашия екип на Archewell Productions, за да създават замислено съдържание в различни жанрове, което резонира в световен мащаб и отдава почит на нашата обща визия.“

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята, тъй като по-рано този месец се твърди, че Меган ще издаде първата си готварска книга за възрастни през 2026 г.

Daily Mail разкри, че се очаква „Съвети и трикове“ за домакинство у дома да бъдат част от продукта.

Вътрешен човек каза: „Меган обмисля готварска книга за началото на 2026 г. и през пролетта ще има още продукти, свързани с начина на живот“.

Херцогинята на Съсекс ще разшири гамата си от продукти „As Ever“, особено в сегмента на свещи и домакински стоки, прогнозира източникът.

Очаква се нейната винена гама да се разшири и отвъд бутилките бяло, розе и пенливо вино.

Меган е известна с любовта си към плътното червено вино - бившият ѝ блог The Tig е кръстен на такова - като се говори, че в процес на разработка е и калифорнийско каберне совиньон.

Но тя ще се откаже от комплектите си за палачинки и бисквити, които бяха сред първите продукти, които произведе, когато бизнесът ѝ стартира през март 2025 г., твърди източник на Daily Mail, предава "Вести".

Готварската книга на Меган, която вероятно ще включва рецепти от поредицата ѝ „С любов, Меган“, както и други любими рецепти, които е измислила у дома, ще бъде първата ѝ книга за възрастни.

Когато се премести във Великобритания, след като се влюби в Хари, тя написа предговора за „Заедно: Нашата общностна готварска книга“ след бедствието от пожара в Гренфел в Лондон през 2018 г.

Тя е написала и детска книга „Пейката“.

„2026 г. изглежда като поредната голяма година за нея. Ще има повече вино и определено повече стоки за дома“, каза източник от Mail.

„Но тя ще намалее с продажбата на комплектите си за бисквити и палачинки.“

С представител на Съсексови беше осъществен контакт за коментар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com