Разкриха тайна за Кейт

Кейт Мидълтън отпразнува своя 44-и рожден ден на 9-и януари. Но едва сега се разкрива повече относно това как е преминал личния ѝ празник. Казва се, че тя е искала да бъде далеч от кралския дворец.

Принцесата на Уелс е била забелязана на интимен обяд със сестра си Пипа Мидълтън и майка си Карол Мидълтън. Тя се насладила на скромно празненство, а не на бляскаво парти.

"Тя беше напълно спокойна - топла, чаровна и сияйна. Със семейството си тя може да се смее, да релаксира и просто да бъде себе си. Това е по-трудно да се направи с някои от кралските роднини", коментира източник на "Shutter Scoop", пише teenproblem.net.

Друг източник обяснява следното: "Семейството и да е заобиколена от обикновеното - там тя наистина релаксира".

А трети посочва нещо друго. "Някои кралски роднини могат да бъдат трудни, с безкрайни очаквания и постоянни проверки. Кейт оценява тези моменти с Пипа и Карол, в които не трябва да навигира нищо такова", твърди той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com