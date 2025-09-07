Ники Кънчев онемя! Участник му скри топката в Стани богат

Много интересно преживяване за зрителите на Стани богат, както и за водещия Ники Кънчев.

Възпитаникът на Националната природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов" Иван Маджаров се превърна в истинска сензация в новия сезон на "Стани богат".

Младият участник от "Златната лига" се появи в строг костюм, с което впечатли водещия. "Много си елегантен!", възкликна Ники Кънчев. "Благодаря! И вие", отвърна уважително ученикът, а редките случаи, в които играч влиза официално облечен, допълнително направиха впечатление.

Иван разкри, че се интересува от история, програмиране и география, участва редовно в олимпиади и мечтае някой ден да стане поне доцент. „Направо професор!", пожела му Ники Кънчев.

По време на играта Маджаров изнесе цяла мини-лекция по история, когато бе запитан за романа "Гроздовете на гнева" на Джон Стайнбек. Вместо правилния отговор - Голямата депресия - той започна да разказва за нападението над Пърл Харбър, края на Втората световна война и превземането на Берлин.

"Страхотна лекция по история от проф. Иван Маджаров!", възкликна Кънчев, като цялото студио започна да ръкопляска на младежа.

Макар да не позна верния отговор, ученикът успя да заключи 5000 лв., които ще дари за каузата си - подпомагане на съучениците му да се докажат в международни състезания по природни науки.

Новият сезон на "Стани богат" пристигна с още по-голям заряд и емоции - в "Златната лига" на стола на богатството сядат талантливите ученици на България, които не само демонстрират знания, но и играят в името на благотворителни каузи, избрани от тях самите.

