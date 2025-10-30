Участник засегна Ники Кънчев и си изпати!

"От другия отбор съм!", повиши тон водещият Ники Кънчев, след като архитектът Николай Лоза потърси помощта му при футболен въпрос за 1500 лева в "Стани богат".

Лоза не можеше да се сети в кой клуб е играл легендарният пилот Димитър Списаревски и се колебаеше между "Левски" и "Академик".

"Колебая се между тези два, но бих искал да помогнете вие", заяви участникът, на което Кънчев реагира с усмивка и думите:

"От другия отбор съм!"

"Знам, че сте голям фен на ЦСКА", отбеляза Лоза.

Въпреки това, водещият веднага му помогна чрез жокера "попитай водещия", като посочи верния отговор - Списаревски е играл в "Левски".

"Трябва да познаваш и опонентите си!", пошегува се Ники Кънчев.

Архитектът обаче изгаря на въпроса за 10 000 лева, който беше свързан с нобеловата награда на норвежеца Фритьоф Нансен.

Въпреки жокера 50/50, той сгреши, посочвайки "Химия" вместо верния отговор - "Мир".

Все пак си тръгна с утешителните 2000 лева и доброто настроение на водещия.

