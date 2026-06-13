Денят, в който светът прочете бъдещето си, но не се промени
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
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Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Той прекрачи границите на приемливото държание
Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любимци
Кой влезе в най-известната къща в България
Това са четиримата номинирани
Компанията обяви публично решението си на официалната си страница в Инстаграм
Направиха сравнение с бивша участничка в риалити формата
Нови четири кандидати са в играта за влизане
Предстои зашеметяващ старт на предаването
Имало е огромен наплив на участници за този сезон
В новия сезона на Big Brother България за пръв път в историята на зрителите ще им бъде отдадена честта да станат част от шоуто като избират един от уч...
Big Brother нажежи напрежението
Първите номинации разбуниха Съквартирантите
Алек Сандър стана първият изгонен от зрителите участник Big Brother показа нагледно как играта може истински да загрубее на безапелационен 3-часов ла...
Никита спечели Big Brother. Накрая останаха само тя и Кирил, но зрителите подкрепиха жената, която бе определена като най-многопластовата личност в то...
Уникалният телевизионен експеримент Big Brother вече върви към своя край. Броени дни остават до финала на най-коментираното риалити, а напрежението в...
Кристиян, който подлуди къщата на Big Brother вече не е Големия бос. Дразнителят на всички съквартиранти е останал без своите привилегии и е взел реше...
Големи скандали и напрежение в къщата на Big Brother. В дейли епизода тази вечер, зрителите ще видят острите реакции на участниците и безмилостната ди...
Още две жени влязоха в къщата на Big Brother. Снощи Ники Кънчев ги определи като дами със силни характери и ги помоли да укротят страстите след диктат...
Броени часове до старта на риалити формата на Нова тв Big Brother. Общо 14 участници ще влезнат в къщата, от която нищо не може да бъде скрито. Точно...