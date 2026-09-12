България тръгва към китайския туристически пазар с големи амбиции
Илин Димитров обсъди директни полети, по-бързи визи и нови контакти между туроператорите на двете страни
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Илин Димитров обсъди директни полети, по-бързи визи и нови контакти между туроператорите на двете страни
Китай е сред най-големите световни пазари, а разходите на китайските туристи зад граница могат да достигнат близо 280 млрд. долара
Те идват за продукт с легендарна слава за здраве и дълголетие
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Поморие има реален шанс да посрещне китайски туристи още това лято, съобщи кметът на общината Иван Алексиев. До края на сезона се очакват десет пилотн...
Наръчник се бори с недисциплинираното поведение на китайците в чужбина