Родопско село стана магнит за китайски туристи.

"В подножието на Родопите, в малкото село Момчиловци, всяко лято се събират стотици китайски туристи. Те идват за фестивал, посветен на местното кисело мляко - продукт с легендарна слава за здраве и дълголетие, който от години е хит в Китай", пишат от Reuters.

На мегдана звучи родопска гайда, певици в шарени носии пеят народни песни, а слънцето озарява пъстрия празник. Местни производители на мляко и сирене - някои от тях дори говорещи китайски, предлагат дегустации и продукти за продажба.

"Българското кисело мляко е много популярно в Китай, затова искаме да опитаме оригинала", казва 37-годишният Гъ Лин, който е турист от Китай.

Любопитството на китайците към Момчиловци започва през 2009 г., когато китайска млечна компания внася уникалната бактерия от местното мляко. Днес продуктът ѝ, носещ името Mosilian, е сред най-продаваните в китайските супермаркети.

Още в началото на XX век българският микробиолог Стамен Григоров и руският зоолог Иля Мечников доказват, че киселото мляко е ключ към дълголетието на българите. "Българското кисело мляко съдържа Lactobacillus bulgaricus и други уникални бактерии, които укрепват имунитета и удължават живота", цитират от Reuters проф. д-р Пенка Петрова от Института по микробиология към БАН.

Традицията в Родопите е жива и днес. "През пролетта, когато животните пасат свежа трева, киселото мляко има специфичен вкус. А през есента, когато тревата е суха, млякото става по-гъсто", разказва Димитър Данчев, четвърто поколение животновъд.

А за 95-годишната Митра Парева тайната на дълголетието е проста: "Киселото мляко ми е всеки ден на масата. Първото нещо, което ям, е хляб и мляко."

