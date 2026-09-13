Нидерландци изкупват къщи в обезлюдяло родопско село
Според местните хора чужденците са привлечени от девствената природа, спокойствието и автентичната атмосфера на района
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Според местните хора чужденците са привлечени от девствената природа, спокойствието и автентичната атмосфера на района
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