Във вълшебно родопско село се случи чудо с времето!

Капризът на времето в края на август доведе до твърде любопитен факт.

"На косъм от минус! 0.0°С е минималната температура в Равногор тази сутрин.", съобщава Метео България.

Село Равногор се намира в Севрозападни Родопи на 1363 метра надморска височина в центъра на Равногор (рид), който е крайно североизточно разклонение на Баташка планина.

Най-високата точка в землището на село Равногор, а и на Равногор (рид) е връх Санджак 1878,4 м.н.в. На юг селото граничи със село Фотиново, на запад със село Нова махала, на север със село Розово и на изток с язовир Въча.

През 2019 година в село Равногор е открит паметник на 31 местни жители, убити от партизани от отряд „Антон Иванов“ по време на бягството им или по-късно, след завземането на властта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com