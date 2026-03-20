Стотици мъртви птици по плажа на Шабла

Стотици мъртви птици от световно застрашения вид средиземноморски буревестник (Puffinus yelkoulan) бяха открити по плажа на село Езерец в близост до Шабла.

Версия - от птичи грип до умишлено отровени

На гледката се натъкна Милена Измирлиева, която успя да заснеме безжизнените пернати. Орнитолози предполагат, че причината за смъртта им вероятно е птичи грип. Някои граждани обаче изразиха мнение, че птиците може да са били умишлено отровени.

От Регионална инспекция по околната среда и водите във Варна потвърдиха за случая.

"Имаме подадени сигнали за мъртвите птици", заявиха от ведомството в морската столица.

Мъртвите птици са на няколко места по Северното Черноморие

Инспекторите обещаха да изнесат подробности по случая на по-късен етап, когато стане ясно от какво точно са измрели.

"Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkoulan) - световно застрашен вид. В момента се знаят поне няколко места по Северното Черноморие с много изхвърлени птици. Причината за смъртността още не е ясна", коментира познавачът на крилатите видове Владимир Младенов.

"Най-вероятно е птичи грип. Само при него има толкова голяма смъртност и то на различни места в страната. Вероятно цялата популация е засегната. При различните видове смъртността е различна, но при някои популации достига 80%. Преди няколко години с пеликаните в Гърция беше така. На Дойран умряха около 80% от птиците", убеден е друг експерт - Симеон Гигов, цитиран от "Труд".

Тепърва от РИОСВ-Варна ще изследват каква е причината за поголовната смърт на крилатите.

"Преброих на 50 мъртви птици. Какво ги сполетяло, дали може някой да ми отговори? РИОСВ обещаха екипи на място", коментира Измирлиева.

