Всичко за Блейк Лайвли

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Блейк Лайвли: Край с киното

Блейк Лайвли: Край с киното

Въпреки бляскавата кариера, която се очертаваше пред нея, хубавицата Блейк Лайвли е твърдо решена да зареже киното. "Искам да следвам в бизнес училищ...

02 май | 18:40
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Лайвли роди тайно

Лайвли роди тайно

Блейк Лайвли е родила първото си дете малко преди Нова година, съобщи "Ню Йорк Пост" едва вчера. 27-годишната актриса и съпругът й Райън Рейнолдс, кои...

06 януари | 20:35
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Блейк мечтае за второ бебе

Блейк мечтае за второ бебе

Блейк Лайвли, която чака първа рожба от съпруга си Райън Рейнолдс, вече планира и второ бебе. "Актьорите говорят само за детето. Те са толкова развълн...

24 октомври | 15:34
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Блейк е новото лице на Гучи

Блейк е новото лице на Гучи

Блейк Лайвли е новото рекламно лице нa "Гучи". Звездата от сериала "Клюкарката" дори не можела да повярва, че модният гигант е избрал нея. Актрисата...

28 февруари | 19:55
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