Блейк Лайвли и Джъстин Балдони се срещнаха в съда
Актрисата заведе дело за сексуален тормоз на снимачната площадка на романтичната драма "Никога повече"
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Актрисата заведе дело за сексуален тормоз на снимачната площадка на романтичната драма "Никога повече"
Актьорът отново стана татко на момиченце
Блейк Лайвли е родила тайно преди два месеца
Парите отиват при организации, които помагат на малчугани без родители
Изминаха два месеца, откакто Блейк Лайвли роди втората си дъщеря, но името на малката не беше известно до вчера. "Ю Ес Уикли" съобщи, че наследницата...
В напрегнатия трилър "Опасни води" Нанси Адамс (Блейк Лайвли от "Клюкарката") търси утеха след смъртта на майка си. Студентката по медицина намира душ...
Въпреки бляскавата кариера, която се очертаваше пред нея, хубавицата Блейк Лайвли е твърдо решена да зареже киното. "Искам да следвам в бизнес училищ...
Блейк Лайвли остава винаги млада в първата си главна роля в лентата "Вечната Аделайн". Случва се след тежък пътен инцидент, когато е на 29. В продълже...
Детето на Блейк Лайвли и Раян Рейнъдс ще има три известни кръстници. Двойката, която е женена от 2012 г., е избрала за орисници на дъщеря си актрисит...
Блейк Лайвли е родила първото си дете малко преди Нова година, съобщи "Ню Йорк Пост" едва вчера. 27-годишната актриса и съпругът й Райън Рейнолдс, кои...
Блейк Лайвли, която чака първа рожба от съпруга си Райън Рейнолдс, вече планира и второ бебе. "Актьорите говорят само за детето. Те са толкова развълн...
Блейк Лайвли е новото рекламно лице нa "Гучи". Звездата от сериала "Клюкарката" дори не можела да повярва, че модният гигант е избрал нея. Актрисата...
Блейк Лайвли никога не се лишава от нищо и смята, че влечението й към шоколада й помага да запази хубавата си фигура. Звездата отрече да спазва строг...