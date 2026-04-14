Как урината прави диагностиката на здравето ви

Цветът на урината е надежден индикатор за състоянието на вашия организъм – от банална дехидратация до сериозни смущения в работата на черния дроб и бъбреците. Важно е да знаете кои нюанси изискват незабавна професионална намеса.

Вашето тяло постоянно изпраща сигнали, а промените в урината често са първият симптом, който пренебрегваме. Ето как да интерпретирате тези знаци.

Бледожълто: Нормалното състояние

Прозрачният, светъл нюанс е знак за отлична хидратация и здрави бъбреци. Ако урината е напълно безцветна обаче, това може да означава, че приемате прекалено много течности, което нарушава електролитния баланс.

Оранжево: Сигнал за дехидратация

Наситено оранжевият цвят обикновено подсказва, че тялото ви се нуждае от повече вода. Внимание: ако този цвят е придружен от светли, белезникави изпражнения, незабавно се консултирайте с лекар, тъй като това е класически симптом за чернодробни или жлъчни проблеми.

Мътност и пяна

Мътната урина често алармира за инфекция на пикочните пътища или образуване на бъбречни камъни. Появата на пяна, която се задържа, може да индикира наличие на протеин в урината или по-сериозни чревни възпаления.

Кафяв нюанс

Урината с цвят на чай може да бъде страничен ефект от лекарства, но често показва сериозни чернодробни нарушения, при които билирубинът навлиза в отделителната система.

Червено или розово: Повод за внимание

Преди паника, помислете дали сте консумирали цвекло или горски плодове. Ако не сте, червеният цвят означава наличие на кръв. Това може да се дължи на камъни, инфекции или по-сериозни заболявания, изискващи преглед при уролог.

Други цветове

Ярко неоново жълто: Обикновено е следствие от прием на витамини от група B.

Синьо или зелено: Рядка реакция към специфични медикаменти или оцветители в храната.

Ако забележите трайни промени или изпитвате болка, не отлагайте консултацията с медицинско лице.

