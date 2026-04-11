Най-лошата закуска според диетолозите

Закуската трябва да даде енергия за началото на деня и да поддържа организма до обяд. Според диетолози изборът на храна сутрин е от решаващо значение за нивата на енергия, метаболизма и концентрацията.

Защо е важно да ядем балансирано

"Балансираната закуска стабилизира кръвната захар, подпомага метаболизма и създава чувство за ситост", обяснява диетологът Лора Айзъксън.

Тя препоръчва комбинация от протеини, фибри и здравословни мазнини. Протеините - като яйца или йогурт, забавят храносмилането, намаляват глада и подпомагат мускулната маса. Фибрите подобряват чревното здраве и поддържат стабилна кръвна захар, а здравословните мазнини увеличават усещането за ситост.

Примери за балансирана закуска са кисело мляко с плодове и ядки, яйца с авокадо и зеленчуци или овесени ядки с плодове и ядково масло, съобщава Bulgria ON AIR.

Основното, което да избягвате

Според специалистите най-важното правило е да се избягва захарта на празен стомах.

Консумацията на сладки храни като понички или подсладени зърнени закуски води до бързо покачване на кръвната захар, последвано от рязък спад. Това причинява умора, липса на концентрация и глад още преди обяд.

Честите подобни колебания могат да доведат до инсулинова резистентност, наддаване на тегло и повишен риск от диабет тип 2. Високият прием на добавена захар се свързва и с възпаления и влошено метаболитно здраве.

Най-засегнати са хора с диабет, инсулинова резистентност, хормонални проблеми или такива, които често изпитват спад на енергия сутрин. Децата и тийнейджърите също са особено уязвими при прекомерен прием на захар, пояснява Parade.com.

Други храни, които не са подходящи сутрин:

пържени и мазни храни (като бекон и понички), които забавят храносмилането

ултрапреработени продукти, свързани с риск за сърдечното здраве

рафинирани въглехидрати (бял хляб, бейгъли, някои зърнени закуски)

преработени меса с високо съдържание на сол и мазнини

силно кафе на празен стомах, което може да засили стресовите хормони

подсладени напитки, свързвани с диабет и метаболитни нарушения



