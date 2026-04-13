Карбовски избухна след загубата на Орбан

Мартин Карбовски никак не остана безучастен за изборите в Унгария. Премиерът Орбан падна след 16 години власт, партия ТИСА с Петер Мадяр идва на дневен ред.

"Не знам какво точно става в Унгария. Трите телевизии днес нямат късни новини. Знам само, че ако това е резултата имаме жесток проблем с пропагандната сган, която подгряваше победа за Тиса. Лъжи, хитрини, уйдурми - само да е тяхното провалено нещо.

Бекетово абсурдче, от което зависи съдбата на тоя побъркан (по Ромен Гари) континент", написа Карбовски във Фейсбук, цитиран от petel.bg.

