Как урината прави диагностиката на здравето ви
Цветът може да казва много неща
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Цветът може да казва много неща
Турски специалист по физиотерапия и рехабилитация го разработи
Опасният вирус "Зика" има потенциала да се предава и чрез урина, и чрез слюнка, оповести здравното министерство на Бразилия, цитирано от Ройтерс. В СА...
Група студенти от Рейкявик направиха шампоан от урина на крава, съобщи БГНЕС по данни на исландски медии. Шампоанът, наречен просто "Q" с аромат на р...
Британски професор критикува метода на китайците