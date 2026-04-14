Екшън в София. Хвърчат линейки

Критична ситуация на пътя в София.

Катастрофа е станала на кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и Гешов в София, за която сигнализират потребители в социалните мрежи със снимки от мястото.

Движението е затруднено. На място има и лrнейка. Не е ясно какво е състоянието на пострадалите и колко са те, пише petel.bg.

Под публикацията не закъсняха и коментарите на очевидци и шофьори, пише "Блиц".

Някои от тях описват движението в столицата като напрегнато и рисково, като според Добрин Крустьов „днес са като побеснели“, а на Околовръстното движението било изключително натоварено.

Други, като Методи Методиев, също отбелязват зачестили опасни ситуации на пътя.

