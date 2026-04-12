Мистериозни радари на пътя, но не следят за скоростта

По много европейски пътища – особено в Германия, можете да срещнете мистериозни сини стълбове край пътя. На пръв поглед те приличат на камери за скорост, затова много шофьори рефлексивно намаляват скоростта, очаквайки неизбежна глоба. В действителност обаче тези устройства имат съвсем различна задача, макар че тяхното присъствие може да бъде свързано и с високо наказание.

На пръв поглед високите, сини колони по германските пътища наподобяват класическите "камери за скорост, популярни в Европа. Шофьорите често изпадат в паника при вида им и рязко намаляват скоростта си, страхувайки се, че случайно ще надвишат разрешеното ограничение. В действителност обаче тези устройства не представляват заплаха за портфейла на водача. Поне не в контекста на скоростта.

Всъщност тези колони служат като система за контрол на таксите за камиони, заменяйки традиционните пунктове за контрол, известни от други европейски страни. Технологията, използвана в почти четириметровите стълбове, е толкова напреднала, че ви позволява бързо да проверите дали шофьорът е платил таксата за използване на пътя.

Когато превозно средство преминава покрай такъв стълб, камера с висока резолюция записва регистрационния номер, а системата анализира данни от страничните сензори, за да определи дали е камион за такса. Таксата е необходима за превозни средства с общо тегло над 7,5 тона, докато леките автомобили се игнорират – системата просто "не ги вижда". Ако камионът е платил таксата, системата незабавно изтрива записа. В противен случай устройството налага глоба за шофьора до 240 евро.

От известно време германската полиция провежда информационни кампании за "сини радари". Оказва се, че не само външният им вид заблуждава шофьорите. Устройствата често се поставят на видими места край пътя, точно там, където традиционните камери за скорост могат да предупредят за превишена скорост.

За шофьор, който не е запознат със системата, реакцията е инстинктивна – той спира, за да избегне глоба. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че устройствата са оборудвани с инфрачервени светкавици, отразяващи светлината от насрещните автомобили. Всичко това предизвиква неочаквани реакции у шофьорите.

Затова германските услуги призовават шофьорите да не гледат нервно скоростомера при вида на "сини радари" и да не реагират непредсказуемо. Въпреки че колоните не измерват скоростта, внезапна промяна в темпото на шофиране може да представлява реална заплаха и за другите участници в движението, пише "Аутомедия".

