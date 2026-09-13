Мистериозни радари на пътя, но не следят за скоростта
Тяхното присъствие може да бъде свързано и с високо наказание
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Тяхното присъствие може да бъде свързано и с високо наказание
Директорът ОДМВР - Пловдив Георги Чергов назначи проверка
Аварията е прекъснала проекта
Първият подобен радар застъпи на бойно дежурство в Западна Русия през 2019 г.
Швейцария закупи от германска фирма нов радар за военните си летища, но устройството не различава вражески самолет от местните крави, съобщи Франс Пре...
Устройствата ще преминат технически тест в Института по метрология Неочакван бонус дава КАТ на шофьорите в цялата страна. От понеделник една трета от...
Шофьорите ще определят стоянките на колите с радари КАТ ще се допита до шофьорите къде да има радари. По електронната поща те ще дават предложения на...
Изчезналият самолет на Малайзийските авиолинии умишлено е летял по такъв начин, че да не бъде уловен от военните радари, сочат данни от публикувания п...
Йонагуни. Япония започна първата си военна експанзия в западния край на островната верига в събота след повече от 40 години, с построяването на радарн...