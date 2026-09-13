Всичко за Радар

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Седмица без дрегери и радари

Седмица без дрегери и радари

Устройствата ще преминат технически тест в Института по метрология Неочакван бонус дава КАТ на шофьорите в цялата страна. От понеделник една трета от...

24 ноември | 7:05
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КАТ ни пита къде да дебне

КАТ ни пита къде да дебне

Шофьорите ще определят стоянките на колите с радари КАТ ще се допита до шофьорите къде да има радари. По електронната поща те ще дават предложения на...

19 октомври | 6:15
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