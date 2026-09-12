Кафето - 1 евро, кебапчетата - 5. Райско море на народни цени
Докато цените на летните почивки в многобройни адриатически дестинации продължават да се покачват, едно място остава сред най-достъпните варианти за л...
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Докато цените на летните почивки в многобройни адриатически дестинации продължават да се покачват, едно място остава сред най-достъпните варианти за л...
Земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано в Адриатическо море, на 42 км от албанската столица Тирана
Не съм предполагал, че ще направя такова откритие на един хвърлей от дома ми, казва италианският учен Джузепе Кориеро
Турски товарен кораб е потънал в Адриатическо море след, предаде РИА Новости, като се позовавайки се на италиански медии. Той се е ударил с друг плава...
Турският танкер "Назо С", плаващ от Равена към румънското пристанище Галац, се подпали в Адриатическо море. При инцидента няма пострадали, съобщи хър...