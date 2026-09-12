Нова улица в Кърджали. Край на трафика
Финансирането вече е осигурено от Министерството на иновациите и растежа
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Финансирането вече е осигурено от Министерството на иновациите и растежа
Той бе посрещнат от всички общински кметове в областта
Областният управител на Кърджали Илия Илиев прие кмета на Ксанти Хараламбос Димархопулос и екип от гръцки експерти по европроекти. На срещата бяха об...
Кърджали. На консултациите, свикани днес от областния управител Бисер Николов, партиите в Кърджали не постигнаха консенсус за избор на председател н...