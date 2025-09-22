Шоуто "Звук и светлина". Невероятни факти, които не знаете

Довечера, когато здрачът падне над хълма Царевец, тишината над старопрестолния Търновград ще се наруши от тържествени фанфари, гръмотевици, църковни песнопения и величествени светлинни проблясъци. Това не е природен феномен, а едно от най-забележителните мултимедийни представления в Източна Европа — спектакълът „Звук и светлина“. Тази вечер той е в чест на един от най-българските празници - Денят на независимостта. Какво обаче не знаем за това уникално за България мултимедийно представление?

Как започва всичко?

Спектакълът "Звук и светлина" (Sound and Light Show) е създаден по инициатива на българската държава, по повод 1300-годишнината от основаването на България през 1981 година. Идеята е била не просто да се създаде атракция, а да се разкаже историята на Второто българско царство — драматична, героична и величествена — по модерен начин.

Проектът е разработен съвместно с чехословашки инженери, които вече имали опит със сходни светлинни спектакли в Прага и Бърно. Работата по инсталацията трае няколко години, а техническата реализация за времето си е била изключително сложна и амбициозна.

Малко известни факти

🔹 Не е бил замислен като туристическа атракция.

В началото спектакълът е бил предназначен само за официални делегации и държавни събития, като част от патриотичната пропаганда на комунистическия режим.

🔹 Управлението му било ръчно.

Първоначално светлинните ефекти и звуковите файлове се синхронизират ръчно от пулт, разположен в близкия Дом на културата. Днес това се управлява от компютърна система, но до края на 90-те е било истинско изкуство да се изпълни синхрон.

🔹 Някои от прожекторите са уникални по вид.

За спектакъла са използвани специално изработени прожектори, способни да издържат на външни условия и да осветяват руини и крепостни стени от стотици метри разстояние. Много от тях са чешко производство от 70-те и до днес част от техниката е оригинална.

🔹 Звукът идва от стратегически разположени високоговорители.

Малко хора знаят, че звукът не идва директно от хълма Царевец. Високоговорителите са разположени в долината, около публиката, за да се създаде усещането за "обгръщащ" звук.

🔹 Сценарият има драматургична структура.

Представлението е изградено като театрална пиеса – с увод, кулминация и завършек. Включва музика, глас зад кадър, звук на камбани, битки и поетичен текст, който разказва историята на българската държавност от Асеневци до падането под османска власт.

Какво вижда зрителят?

Зрителят става свидетел на визуална поема, разказана със светлина и звук. Крепостта Царевец се превръща в главен герой — осветяват се отделни части, като Балдуиновата кула, Патриаршеската църква, вратите на крепостта. Светлините пулсират в ритъма на музиката, а прожекторите създават ефект на пламъци, битки и въздигане.

Модернизация и днес

След 2000 г. спектакълът е дигитализиран и вече се прожектира за широката публика целогодишно, при заявка или по график. През 2018 г. е направено видеомапинг издание, съчетаващо 3D анимация и прожекция върху фасадата на Патриаршеската църква — нещо без аналог в България.

Днес "Звук и светлина" се реализира чрез огромно съоръжение, разположено на 120 декара на територията на хълма. 2400 прожектора са монтирани на 511 стълба, 140 светкавици и камбани се командват от централизирана компютърна система.

Място на световната сцена

„Звук и светлина“ е уникален за Югоизточна Европа и дълго време няма аналог на Балканите. Подобни спектакли се правят във Франция (например върху катедралата в Реймс) и в Египет (при пирамидите в Гиза), но този в Търново има собствен стил и патос, изграден върху българската история.

Къде да го гледате?

Най-доброто място за гледане е Панорамната площадка до катедралата „Рождество Богородично“, срещу Царевец. Частни гледания могат да се организират за групи, а по празници (като 22 септември и 3 март) шоуто е безплатно и отворено за всички.

Наследство и бъдеще

"Звук и светлина" не е просто туристическа атракция — той е жива памет за българската държавност, разказана по един емоционален и достъпен начин. В свят на дигитални екрани и бърза информация, този спектакъл продължава да вдъхновява — както деца, така и възрастни, както българи, така и чужденци.

