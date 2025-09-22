Защо Манифестът на независимостта има 8 восъчни печата

Денят на независимостта е един от най-светлите празници на България, които носят чувство да гордост във всеки един от нас. На 22 септември 1908 г. страната ни става суверенна държава - самостоятелен и равноправен субект в международните отношения.

Начело на новата независима държава застава цар Фердинанд I. Денят 22 септември започва да се чества първо от търновци, само година след събитието. Той е най-големият успех на българската дипломация.

Ето 10 факта за Независимостта, които всеки българин трябва да знае:

1. В навечерието на 22 септември 1908 г. цялото правителство заедно с Фердинанд I тръгват с влак от Русе към Търново. По пътя правят почивка на гара Две могили, където премиерът Александър Малинов написва текста на Манифеста, който ще обяви България за независима държава. Под него се подписват всички министри от кабинета, както и българският княз. Днес на гара Две могили има историческа плоча, която напомня за тази важната за историята ни вечер.

2. Манифестът е прочетен на 22 септември 1908 г. в църквата "Свети 40 мъченици" в Търново. След тържественото обявяване на Независимостта на България, княз Фердинанд приема титлата цар.

3. Художественото оформление на Манифеста е извършено от живописеца проф. Харалампи К. Тачев. Изработен върху пергамент и подписан от Царя и членовете на кабинета, Манифестът е скрепен с осем кръгли восъчни печати, в сребърно ложе. Те представляват отделните министерства.

4. Ценният документ се съхранява в богато орнаментиран сребърен тубус, положен в резбовано дървено ковчеже с метален обков, на който са изобразени държавният герб, гербът на Кобурготската династия, дарствен надпис и украсителни елементи.

5. България е призната за независима от Великите сили и Османската империя през април 1909 г. Така държавата ни се превръща в пълноправна на другите страни и международният ѝ авторитет се възвръща.

6. Първите, които отбелязват датата 22 септември като празник, са търновци. Те осъзнават изключителната значимост на събитието. На 22 и 23 септември 1909 г. в Търново се провеждат първите тържества в България, посветени на Независимостта. Те се отличават с изключителна пищност, отговаряща на значимостта на събитието.

7. За първото честване в града пристигат цар Фердинанд I, царица Елеонора, принцовете Борис Търновски и Кирил Преславски, както и членовете на Министерския съвет. Тържественото отпразнуване включва молебен в националната светиня "Св. 40 мъченици", празненства на Царевец и посещения на височайшите гости на Преображенския манастир.

8. Само три дни след провъзгласяването на Прокламацията, на редовната си сесия Градският общински съвет на Търново, одобрява и гласува предложението на двама общински съветници, живописните улици "Фердинанд", "Съборна" и "Митрополска" да се преименуват на "Цар Фердинанд I", а улица-булевард на улица "22 септември".

9. Царица Елеонора се среща с най-активни дейци на Търново и изразява желание да дари 60 000 лева лични средства при условие, че църквата "Св. 40 мъченици", където е четен манифестът за Независимостта, бъде сред първите реставрирани обети в града.

10. По време на социалистическия режим празникът не се е отбелязвал, защото е бил считан за фашистки. Честванията са подновени отново през 1998 г. Така Денят на Независимостта се превръща в един от най-младите празници в новата ни история.

