Шоуто "Звук и светлина". Невероятни факти, които не знаете
Уникалният спектакъл ще зарадва българите довечера
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Уникалният спектакъл ще зарадва българите довечера
Градът празнува с шествие, пуснаха 150 светещи фенера Хиляди българи се стекоха към Велико Търново днес, за да видят новия 3D спектакъл "Величието на...
Белоградчик. Общината в Белоградчик иска пари от новия държавен фонд за растеж и развитие на регионите за създаване на спектакъл, наречен „Звук и свет...
Велико Търново. Последният за годината аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина" ще бъде излъчен утре на 30 декември, съобщиха от...
Велико Търново. Царевец ще посреща закъснели и подранили туристи в последният ден на тази година и на 1 януари. Крепостта на Асеневци ще е отворена на...
Велико Търново. Чаша шампанско ще получи всеки, който гледа шоуто „Царевград Търнов - звук и светлина" от ВИП площадката за наблюдение всеки петък до...
Велико Търново. Аудио-визуалният спектакъл "Звук и светлина" ще бъде рекламиран в столицата на Китай, Пекин на най-мащабно туристическо изложение о...
Велико Търново. Неизвестни крадци отмъкнаха 100 метра от кабелите, захранващи прожекторите за аудио-визуалния спектакъл "Звук и светлина" на Царевец....