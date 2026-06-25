Патето Мерлин превзе Мондиала: Президентът го покани в двореца

Докато светът следи битките на футболния терен, в Мексико истинската звезда се оказа... едно пате. Двегодишният Мерлин, който за броени дни се превърна в сензация по време на Световното първенство по футбол, вече беше официално посрещнат и в Националния дворец в Мексико.

Пернатият любимец присъства на сутрешния брифинг на президента Клаудия Шейнбаум заедно със своите стопани – Карла, Карлос и Кристиан Гомес.

Облечен със специално ушита зелена фланелка на националния отбор на Мексико и шал на ФИФА, Мерлин мигновено привлече вниманието на десетки фотографи, журналисти и държавни служители.

От кварталните улици до национален символ

Историята на Мерлин започва след победата на Мексико над Южна Африка в мача на откриването на Мондиал 2026. По време на бурните празненства патето спокойно крачело сред хилядите фенове, а кадрите с него буквално взривили TikTok и Instagram.

Само за няколко дни Мерлин се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на първенството и в символ на доброто настроение, единството и любовта към футбола.

Оттогава той е чест гост на футболни събития, а феновете не пропускат възможност да се снимат с него.

🦆😍 Meet Merlin the duck - Mexico's World Cup 'ambassador'.



People can't get enough of him waddling around Mexico City in the team's jersey and custom socks.



The official Fifa mascot in Mexico may be Zayu the jaguar… but Merlin has clearly stolen the show. Sorry, Zayu.



🎧… pic.twitter.com/j45kQMVyie — BBC World Service (@bbcworldservice) June 20, 2026

Президентът: Това е символът на мексиканските семейства

По време на срещата президентът Клаудия Шейнбаум обясни защо е поканила именно Мерлин в президентската резиденция.

„Днес поканихме семейството, което отглежда патето Мерлин, защото то се превърна в символ на Световното първенство. То показва какви са мексиканските семейства, кои сме ние и каква е нашата същност. Именно това искаме светът да види от Мексико“, заяви държавният глава.

Тя определи птицата като „малък, но изключително топъл символ на мексиканската идентичност“.

Повече от интернет сензация

Пред изданието Infobae Шейнбаум подчерта, че поканата няма нищо общо с търсенето на публичност.

Според нея историята на семейство Гомес показва живота на милиони обикновени мексиканци от работническата класа, които със своя труд, упоритост и семейна сплотеност заслужават да бъдат забелязани.

Президентът дори обеща правителството да потърси начин неочакваната популярност на Мерлин да помогне реално на семейството и да подобри живота му.

Междувременно патето продължава да се радва на огромна популярност, а за мнозина вече е неофициалният талисман на Световното първенство по футбол 2026.

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