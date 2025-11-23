Ето я новата българска звездна двойка

Музикалният продуцент и изпълнител Искрен Тончев – Искрата официално потвърди спекулациите за отношенията му с певицата Дара Екимова.

„Да, заедно сме. Преоткрихме се по нов начин. Излязохме на едно технопарти – тотално не нашето място – и се целунахме. Оттам започна всичко“, сподели Искрата в "Елизабетско Podcast".

Връзката им се развива естествено, без планове и очаквания: „Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи.“

Макар че попринцип държи да не смесва работа и личен живот, за Дара прави изключение: „Винаги съм държал професионалното да е отделно, но за нея го наруших.“

Искрата припомня, че двамата работят заедно още от първите стъпки на Дара в музиката: „Първите ѝ големи стъпки ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим, но останахме приятели.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com