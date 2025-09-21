Три страни признаха Палестина. Какво следва

Великобритания, Канада и Австралия обявиха официално, че признават Държавата Палестина, като по този начин се присъединиха към други страни.

Целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.

Британският министър-председател Киър Стармър заяви днес, че Обединеното кралство признава Палестина, въпреки категоричната съпротива от страна на САЩ и Израел. В днешното си изявление Стармър подчерта, че тази стъпка е част от процеса за прекратяване на конфликта в ивицата Газа и за насърчаване на траен мир между Израел и палестинците.

Въпреки, че ходът е като цяло символичен, той ознаменува исторически момент, тъй като Великобритания стои в основата на създаването на Държавата Израел. През 1917 г. тогавашният британски външен министър Артър Балфур изпраща писмо, известно като Балфуровата декларация, до ционисткия лидер Уолтър Ротшилд, в което изразява подкрепата на британското правителство за създаването на държава на евреите на територията, известна тогава като Палестина.

Признаването от британското правителство на Държавата Палестина бе очаквано, след като през юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае палестинската държава, ако Израел не постигне прекратяване на огъня с палестинската въоръжена групировка "Хамас", не допусне допълнителна хуманитарна помощ в ивицата Газа, не даде ясно да се разбере, че няма да анексира Западния бряг, и не покаже ангажимент към двудържавното решение.

Обединеното кралство не е единствената страна, която признава Държавата Палестина. Повече от 140 страни вече направиха това и се очаква още държави да предприемат тази стъпка на Общото събрание на ООН идната седмица, сред които и Франция. Очаква се по-късно днес Португалия също да признае Държавата Палестина.

