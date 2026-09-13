И Франция призна Държавата Палестина
Решението на Париж поведе нова вълна от признавания и призиви за край на войната в Газа
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Решението на Париж поведе нова вълна от признавания и призиви за край на войната в Газа
Повече от 140 страни вече направиха това
Вашингтон отхвърля плана на френския президент Макрон да приезнае Държава Палестина
Президентката на Косово изрази благодарност към Ердоган за ролята му в процеса
„Трябва да приемем резултатите от тези избори“, каза вицепрезидентът с решителен тон
Според Мадрид решението не е срещу Тел Авив, нито за "Хамас", а е "в полза на мира"
Съгласни сме, че регионалният мир включва мир за Израел, каза външният министър
Ереван постави специално условие към Баку
Президентът на Сърбия стана инициатор на ново политическо движение
Президентът направи коментара от Вашингтон в четвъртък вечерта по време на среща с лидери на тихоокеански острови
Той посочи, че разбира, че планът на Европа е Сърбия да се съгласи Косово да влезе в ООН
Един преговарящ и двама съветници чуха думите на сръбския президент
За това алармира Найо Тицин
Гурският президент критикува решението на Париж за признаване на Нагорни Карабах за независим
Други 7 признават със специални условия изтекли български лични документи
Българското правителство не може да направи нищо по-различно от това да признае масовото изтребление на арменците. Това заяви премиерът Бойко Борисов...
Издаваните от Румъния, Кипър и Хърватия визи за транзитно и краткосрочно пребиваване ще бъдат признавани у нас до пълното ни присъединяване към шенген...