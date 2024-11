Харис призна загубата, обеща помощ на Доналд Тръмп

Вицепрезидентката Камала Харис обеща да помогне на Доналд Тръмп в прехода при предаването на властта. „Ще съдействаме на Доналд Тръмп и неговия екип в прехода и ще участваме в мирното предаване на властта“, обеща Харис снощи, след като призна загубата си пред множество свои разплакани поддръжници.

„Трябва да приемем резултатите от тези избори“, каза вицепрезидентът с решителен тон, след загубата си от републиканеца.

Междувременно Джо Байдън похвали Харис. „Тя ще остане лидер, към когото нашите деца ще гледат с надежда за поколения напред, докато оставя своя отпечатък върху бъдещето на Америка“, каза Байдън в изявление.

Харис, която замени Байдън като кандидат президент на Демократическата партия през юли, беше „невероятен партньор и служител в полза на обществото, изпълнен с почтеност, смелост и характер“, каза Байдън. „При изключителни обстоятелства тя излезе напред и поведе историческа кампания, олицетворение на това, което става възможно, когато се ръководи със силен морал и ясна визия за една държава, която е по-свободна, по-справедлива и изпълнена с повече възможности за всички американци“, добави той.

Байдън каза още, че изборът на Харис за вицепрезидент е било най-доброто решение, което той е взел. „Нейната история представя най-доброто от американската история. И както тя даде да се разбере днес, нямам съмнения, че ще продължи да пише тази история“, допълни Байдън.

Харис призна загубата си на изборите в реч във Вашингтон, след като медиите в САЩ прогнозираха, че Тръмп е сигурен победител в колебаещите се щати Северна Каролина, Джорджия, Пенсилвания и Уисконсин.

„Аз загубих тези избори, но не загубих битката, която подхранваше тази кампания“, каза тя пред привържениците си в университета „Хауърд“ – емблематично учебно заведение за чернокожи.

Харис обеща да продължи да се бори за правата на жените и срещу насилието с огнестрелни оръжия и каза, че „ще се борим за достойнството, което всички хора заслужават“.

Харис се обърна към поддръжниците си, сред които бяха бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси, съветници от администрацията на президента Джо Байдън и хиляди нейни последователи, които слушаха песни от кампанията, сред които Run the World (Girls) на Бионсе и We Gon' Be Alright на Тай Трибет. Кандидатът за вицепрезидент на Демократическата партия Тим Уолз също беше там.

Джо Байдън се обади на Тръмп, за да го поздрави за победата и повтори поканата си двамата да се срещнат в Белия дом, за да обсъдят гарантирането на гладко предаване на властта, съобщи говорителят на предизборния щаб на новоизбрания американски президент Стивън Чун. „Президентът Тръмп очаква срещата, която ще се състои скоро, и високо цени обаждането“, добави той.

Тръмп загуби президентските избори през 2020 г. от Байдън. И до днешен той отказва да признае загубата си. Тръмп не присъстваше и на церемонията по полагане на клетва от Байдън, нарушавайки традицията.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com