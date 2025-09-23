И Франция призна Държавата Палестина

Франция официално призна Държавата Палестина

на специална конференция в централата на ООН в Ню Йорк.

„Времето е дошло да сложим край на войната в Газа, да възстановим справедливостта към палестинския народ и да гарантираме мира между Израел и Палестина“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Той осъди терористичната атака на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., призова за незабавно освобождаване на всички заложници и подчерта, че нищо не може да оправдае тероризма.

Париж е готов да участва в стабилизирането и възстановяването на Газа и допуска възможност за мисия на Съвета за сигурност на ООН.

Вълна от нови признания

Френското решение последва стъпките на Великобритания, Канада, Португалия и Австралия, които ден по-рано също признаха палестинската държавност. На конференцията редица други страни – Белгия, Малта, Монако, Люксембург, Андора и Сан Марино – обявиха същото.

Испанският премиер Педро Санчес призова Палестина да стане пълноправен член на ООН, а Египет се ангажира да домакинства форум за възстановяване на Газа, когато бъде постигнато прекратяване на огъня.

Реакции и контекст

САЩ, основният съюзник на Израел, разкритикува новите признавания, като говорителката на Белия дом Карълайн Левит ги нарече „награда за „Хамас“. Във Франция крайнодесният лидер Марин Льо Пен определи решението на Макрон като „грешка“.

Саудитска Арабия го нарече „историческо“. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш приветства стъпката и подчерта, че „държавността за палестинците е право, а не награда“ и че мирът е възможен единствено чрез решение за две държави.

Докато Макрон говореше в Ню Йорк, палестински знамена се издигнаха пред кметствата на около 100 френски града. В Италия, която засега не се присъединява към признаването, хиляди участваха в национална стачка и демонстрации в подкрепа на палестинците, довели до блокади на пътища и сблъсъци с полицията.

