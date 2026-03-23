Техеран обяви нов списък. Шест държави са в него

На фона на безпрецедентното напрежение с Вашингтон, Техеран отправи открити заплахи срещу съюзниците на САЩ в Близкия изток, публикувайки подробен списък с цели за ответни удари, пише GlasNews.bg.

Официалният списък, разпространен от иранските власти, включва дванадесет критични инфраструктурни точки в шест държави в региона.

Това, което прави този списък толкова забележителен, е пълната липса на военни бази или щабове - всички обявени цели са чисто граждански съоръжения, които поддържат живота на милиони хора. Големи електроцентрали и инсталации за обезсоляване в Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Йордания могат да станат обект на ирански ракети.

Техеран изрично заяви, че всеки опит на администрацията на Доналд Тръмп да удари иранската енергийна мрежа незабавно би нарушил жизненоважни артерии в целия Персийски залив, което на практика би заплашило с глобална хуманитарна катастрофа.

Най-голямата инсталация за обезсоляване в света, Рас ал-Хайр в Саудитска Арабия, също е застрашена - нейната повреда би оставила милиони цивилни без питейна вода. В Катар електроцентралата Ал-Харсаа и комплексът Рас Лафан, енергийното сърце на страната, са определени като цели.

Подобни заплахи са отправени срещу Бахрейн и Кувейт, чиито основни източници на вода и електричество, като електроцентралите Ал-Дур и Норт Зур, са в обсега на ракетния арсенал на Иран. Йордания също не е "имунизирана": топлоелектрическата централа Акаба и електроцентралата Самра, които осигуряват почти половината от нуждите на кралството от електричество, също са под потенциална атака.

Подобна радикална стратегия за насочване на атаки показва преминаването на Иран към стратегия за „взаимно разрушителна инфраструктура“. Техеран ясно заявява, че не възнамерява да се ограничава само с бойни действия с американския флот, а е готов да потопи всички прозападни страни в региона в мрак и да ги лиши от вода.

Публикуването на точен списък с цели е акт на психологически и политически натиск, целящ да принуди арабските монархии да поискат незабавна деескалация от Вашингтон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com