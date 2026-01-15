ЕК взе ключово решение за България

Европейската комисия даде зелена светлина на националните отбранителни планове на осем държави членки. Комисията внесе в Съвета на ЕС предложение за утвърждаване на финансова подкрепа за България, Белгия, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви: „Миналата година ЕС постигна по-голям напредък в областта на отбраната, отколкото през последните десетилетия. Бялата книга и Пътната карта за готовност до 2030 г. дадоха възможност на държавите членки да мобилизират до 800 милиарда евро за отбрана. Това включва 150-те милиарда евро за съвместно възлагане на обществени поръчки - SAFE. Вече одобрихме първоначална партида от SAFE планове за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния. Другите ще ги последват скоро след това. Сега е наложително Съветът да одобри тези планове, за да се даде възможност за бързо изплащане“.

Това решение е резултат от задълбочена оценка на националните инвестиционни планове в областта на отбраната на държавите членки, подчертават от ЕК.

Одобрението проправя пътя за първата вълна от евтини дългосрочни заеми, които ще позволят на тези държави спешно да увеличат военната си готовност и да придобият необходимото модерно отбранително оборудване.

