Световна рейтингова агенция предупреди България за бюджета
Дефицитът от 5,7% и твърдите разходи затрудняват връщането към европейската граница
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Дефицитът от 5,7% и твърдите разходи затрудняват връщането към европейската граница
Fitch: Политическата криза не спира еврото, но забавя реформите
Икономиката на страната ни показа относителна устойчивост
Анкара. Според международната рейтингова агенция "Мудис" победата на премиера Реджеп Тайип Ердоган на президентските избори в Турция вероятно няма да...
София. „Нашата задача е на базата диалог да подобряваме бизнес климата", каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на среща с чле...
Лисабон. Рейтинговата агенция "Мудис" съобщии вчера, че повишава перспективата за дълга на Португалия от негативна на стабилна, като изключва възможно...
София. "Оценката на рейтинговата агенция „Стандард енд Пуърс" за инвестиционния рейтинг на Столична община е една много добра оценка за развитието на...
Агенцията ще конкурира Moody's, Standard & Poor's и Fitch