Бизнесът срещу бюджета: Ще бъде голям удар върху компаниите!

Бюджетът за следващата година може да се превърне в най-сериозното изпитание пред българския бизнес от години. Това заяви пред БНР Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, предупреждавайки, че новите данъчни мерки и натискът върху компаниите ще доведат до „голям удар върху икономиката“.

Според него държавата рискува да загуби инвеститори и работни места, ако продължи да третира бизнеса като източник на запълване на дефицита.

Енергия и подкрепа – без да се нарича „подаяние“

Михайлов защити политиката на евтин ток за бизнеса, като я определи като жизненоважна за икономическата стабилност. „В никакъв случай не можем да кажем, че това е подаяние“, заяви той в предаването. Според него държавната подкрепа е помогнала да се запазят работни места и да се гарантира благосъстоянието на гражданите.

„В България цената е една от най-високите в Европа и това се отразява на себестойността на услугите и стоките. Не бива да се говори така – правителството е имало решение да подкрепи бизнеса, но не е правилният начин, по който трябва да се комуникира този жест“, подчерта Михайлов. Той допълни, че компаниите са „върнали жеста с платените данъци и с дейността, която са запазили“.

Бюджетът като риск – „голям удар върху бизнеса“

Изпълнителният директор на Американската камара изрази сериозна тревога от проекта за държавен бюджет, който според него носи повече заплахи, отколкото решения. „Вместо да подобрим средата, този бюджет ще бъде голям удар върху бизнеса“, каза той. Михайлов прогнозира, че опитите да се изсветли сивата икономика чрез данъчни промени ще имат „обратен ефект“.

Той критикува повишаването на данъка върху дивидентите от 5 на 10 процента: „Няма здравомислещ човек, който да смята, че това ще доведе до по-добър ефект върху събираемостта. Компаниите планират дългосрочно, а рязка промяна в данъците ще бъде удар върху бизнеса.“

Намаляваща конкурентоспособност и отлив на инвеститори

Михайлов посочи, че България става все по-скъпо място за правене на бизнес и предупреди, че редица компании вече пренасочват производството си. „Много чужди компании, напуснали България, отиват в Северна Африка“, заяви той. Според него въпросът не е само в данъците, а в това „дали ще запазим конкурентоспособността си, ще можем ли да привличаме и задържаме инвеститори“.

„Не искаме да сме държавата на евтината работна ръка, но готови ли сме за следващото ниво – високороботизирани производства? И какво правим с хората, които остават без работа, защото не са квалифицирани за тези процеси?“ – попита той.

Михайлов подчерта, че България се намира в „преходен период“ и липсата на предвидимост отблъсква капитала. „Гласът на бизнеса не може да бъде пренебрегнат – ако проблемите не се чуят, това би било пагубно“, добави той, коментирайки отказа на работодателските организации да участват в заседание на Тристранния съвет.

Фискална дисциплина и нужда от европейски подход

Иван Михайлов заяви, че разбира целта на правителството – да овладее дефицита и да подготви страната за влизане в еврозоната, но предупреди, че цената може да бъде твърде висока. „Смятам, че разбираме целта ясно – да се управлява дефицитът, но има механизми, които могат да помогнат на бизнеса. Трябва да се намери баланс, така че бюджетът да не бъде сериозен удар върху компаниите, а да подпомага икономическата стабилност“, посочи той.

Относно идеята за въвеждане на особен управител в енергийния сектор, Михайлов я определи като „рискова и краткосрочна“. „Навсякъде този механизъм е сработил, но трябва да бъде съгласуван с партньорите и със собствениците. До 21 ноември няма как да даде ефект – управителят не може да поеме управлението толкова бързо“, предупреди той.

„Можем ли да си позволим такава покупка? Другото е национализация, а това поставя въпроса в какви времена живеем и дали следваме европейските ценности“, завърши Михайлов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com