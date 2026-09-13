Ключова промяна в Лукойл! Задава ли се трус в компанията
Москва търси спешен купувач за международните си активи до 13 декември
Следете всички новини, анализи и коментари за Разпускане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Москва търси спешен купувач за международните си активи до 13 декември
Коалицията на Нетаняху, сформирана през декември 2022 г., е една от най-десните в историята на страната
Слага край на военните атаки
Прочитането на призива на Йоджалан бе следено на огромни екрани от обществеността в Югоизточна Турция
Съдебните власти на страната решиха да разпуснат Jeunesse
Служебният кабинет се събра на последното си заседание преди да бъде разпуснат
Радев трябва да разпусне парламента и да свика предсрочни парламентарни избори
Това ще стане още следващата седмица
Това потвърди и Ива Митева
На 16 септември депутатите приключват с работата си
Гергана Стоянова бе избрана за член на Централната избирателна комисия от квотата на "Има такъв народ"
След 22 януари новоизбраният президент ще разпусне НС
Кристиан Вигенин закри заседанието и свика Председателски съвет
Играчите на Нефтохимик са свободни да си търсят отбори
Собранието прие закона за държавната прокуратура, а при гласуването имаше спорове
Правителството обяви, че ще се съобрази с решението на съда
Висшият съдебен съвет няма да подаде оставка и по този начин да се саморазпусне, за което настояха от управляващата коалиция. Това стана ясно от позиц...
Народни избраници тръгват с ловните дружинки на 8 август Последният пленарен звънец в петък даде официален старт на лятната ваканция на депутатите. О...
Дауцен Крос за пореден път разходи перфектните си форми, този път на плажа в Ибиса. В момента 30-годишната моделка е на почивка там заедно със своя съ...
Кайро. Властите в Египет взеха решение да разпуснат асоциацията „Мюсюлмански братя", която през март тази година бе регистрирана като неправителствена...