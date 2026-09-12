"Лукойл" преговаря с още 2 компании. Продажба на чуждестранните активи
Една от силно заинтересованите компании е "Шеврон"
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Една от силно заинтересованите компании е "Шеврон"
Според измененията ДАНС ще трябва да извършва предварително проучване
Президентът на "Лукойл" Вагит Алекперов заяви, че компанията обмисля да изтегли бизнеса си от Италия, Румъния, България и Холандия, предаде руското де...
От "Лукойл" се присмяха на искането на "Левски" да свирят чужди съдии в петия им решителен плейоф срещу "Балкан". "Тити Папазов да не се държи като у...
Феновете в Ботевград станаха свидетели на исторически баскетболен мач. "Балкан" победи "Лукойл Академик" 72:63 за първи път в официална среща. Иначе "...