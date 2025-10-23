Комисия по енергетика се произнесе за "Лукойл"

Парламентарната Комисия по енергетика одобри на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат продажбата на активи на руската компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет и след положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност".

Според измененията ДАНС ще трябва да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България", "Лукойл Нефтохим Бургас" и "Лукойл Ейвиейшън България".

В рамките на 6-минутното си заседание енергийната комисия допълни към съществуващите текстове единствено, че измененията в закона трябва да влязат в сила веднага след обнародването им в "Държавен вестник". Отхвърлено бе и искането на опозицията за изслушване на министрите на енергетиката, икономиката и финансите и на ръководството на БНБ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com